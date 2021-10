Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre

O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), mostrou a senadores algumas mensagens em que André Mendonça mostra apoio à operação Lava Jato. A ideia de Alcolumbre é minar a indicação do evangélico ao Supremo Tribunal Federal . As informações são do Metrópoles .

Segundo Alcolumbre, caso Mendonça seja de fato ministro do Supremo, se unirá à ala punitivista da Corte.

O ex-advogado-Geral da União foi indicado por Bolsonaro há mais de 100 dias, mas ainda não teve sua sabatina agendada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça.