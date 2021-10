Myke Sena/MS Ministro da Saúde Marcelo Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta terça-feira (5) que sentiu medo após contrair Covid-19. O diagnóstico positivo foi dado em 21 de setembro . Ele esteve na comitiva presidencial que viajou a Nova York (EUA) para a 76ª Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

O ministro afirmou ter tomado remédios prescritos por médicos em Nova York, mas não quis revelar quais. "É uma questão privativa", disse em entrevista a jornalistas em Brasília.

"A gente fica um pouco com medo né? Não conhecemos essa doença apesar de eu ter tomado as duas doses. Vou fazer 56 anos e tenho as cicatrizes que vida faz em cada um de nós, comorbidades", disse Queiroga.

Queiroga disse ter sentido febre no segundo dia após o diagnóstico, quando foi procurar por atendimento em Nova York. O ministro voltou ao Brasil na manhã de segunda-feira (5) após alta médica.