Jefferson Rudy/ Agência Senado Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, disse nesta terça-feira (5) que o relatório final da comissão "com certeza" pedirá o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



"Com certeza será [indiciado]. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será, sim, pelo o que praticou", disse o senador ao chegar na comissão, que hoje ouve Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTCLog, empresa de logística que prestou serviços ao Ministério da Saúde durante a gestão do deputado Ricardo Barros (PP-PR) à frente da pasta, em 2018.



Instaurada no final de abril, a CPI da Covid se aproxima de seus momentos finais. O relatório definitivo deve ser apresentado por Calheiros nas próximas semanas, e a votação deve ficar para última semana de outubro.