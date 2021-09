Foto: Marcos Corrêa/PR Lira e Bolsonaro









O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não vê com bons olhos uma possível filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), à sua legenda. A informação é da jornalista Bela Megale, colunista de "O Globo".

Segundo a colunista, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também do PP, é o principal entusiasta da filiação. No entanto, Lira rechaça a ideia por dois motivos principais: medo de não se reeleger à presidência da Câmara, caso Bolsonaro perca a eleição presidencial de 2022, e por acreditar que a dobradinha Renan Calheiros e Lula ainda seja muito forte no seu reduto eleitoral, o estado de Alagoas.





Discurso ao lado de Bolsonaro

Leia Também

Apesar desta desconfiança, Lira discursou recentemente ao lado de Bolsonaro. Em uma fala com forte apelo bolsonarista, o presidente da Câmara defendeu que o Senado Federal acelere suas discussões.

Lira afirmou que existem "entendimentos" em curso para que os senadores avancem em alguns projetos que foram enviados e precisam de aprovação.

Ao lado de Bolsonaro, em Alagoas, Lira afirmou que, "sem nenhum demérito", a Cãmara manteve seu papel de ajudar no desenvolvimento do país votando leis sem segurar nenhuma agenda.

"O Senado Federal precisa acelerar as suas dicussões e os entendimentos estão sendo feitos para que isso aconteça. E que nós possamos, ao final deste nao, entregar um Brasil melhor do que o de Brasil de 2020", afirmou Lira.