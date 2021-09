Reprodução Polícias Civil e Federal apreendem drogas escondidas em mangas que seriam enviadas para Europa

As polícias Civil e Federal apreenderam em Itaguaí, no Rio de Janeiro, drogas escondidas em mangas que seriam exportadas para a Europa. Segundo a investigação, o material pertence à organização criminosa do litoral de São Paulo.

Os criminosos pertenceriam a uma das maiores quadrilhas especializadas em tráfico internacional de drogas da América do Sul para a Europa. Na ação foram presos três pessoas tentando fugir da polícia e com eles apreendidos uma pistola.

A quantidade de drogas ainda está sendo contabilizada pelos agentes. Na Europa o cloridrato de cocaína custa cerca de R$ 30 mil por quilo. A ação foi articulada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Polícia Civil do Rio de Janeiro e Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal – Rj.

O esquema, segundo a investigação, funcionava com o transporte da droga vinda de outros estados em fardos de açúcar. Depois era escondida em mangas envolvidas em plástico para serem exportadas para a Europa.

Os criminosos ainda usavam um contêiner refrigerado para dificultar a fiscalização das autoridades devido à logística de se retirar o material em local próprio.

Em 2005, a Operação Caravelas desarticulou outra quadrilha que pretendia exportar para a Europa cerca de 1,7 tonelada de cocaína escondida dentro de peças de bucho de boi.