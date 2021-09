Reprodução Redes Sociais Presidente Jair Bolsonaro e Luciano Hang

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (30), uma foto ao lado do empresário Luciano Hang. Na imagem, os dois aparecem dando risada. Como Hang foi ouvido ontem pela CPI da Covid, a intenção do presidente parece ter sido a de 'provocar' a comissão.



O depoimento do bolsonarista — que é defensor do "kit covid" e acusado de financiar disparos de informações falsas — foi repleto de confusões, discussões e, por parte do empresário, respostas evasivas e debochadas. Como Hang negou todas as ilações feitas pelos senadores e nada novo foi apresentado na oitiva, governistas consideraram o depoimento como "positivo".

No depoimento, o dono da varejista Havan negou ter ocultado inicialmente que a mãe, Regina, tenha morrido de Covid-19. Ele ainda disse que a mãe foi submetida ao tratamento "preventivo", mas não o "precoce"; o que, segundo ele, seria diferente.

Ele também admitiu ter "duas ou três" contas bancárias no exterior, além de offshores em paraísos fiscais — mas disse que não há com elas nenhuma irregularidade. Sobre o suposto financiamento de 'fake news', Hang negou.

Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), a comissão tem indícios de que Hang patrocinou disparos de notícias falsas com dinheiro de suas contas no exterior. O senador também tem convicção de que o empresário teve influência sobre o 'gabinete paralelo' do Ministério da Saúde.