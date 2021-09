Luciano Hang cita Martin Luther King na CPI e internet repercute: "Escárnio" Empresário apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) replicou uma frase do ativista político norte-americano que diz: "O que mais me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons"

Por iG Último Segundo | 29/09/2021 14:10