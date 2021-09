Marcelo Camargo / Agência Brasil Ciro Gomes (PDT)

O PDT organiza manifestações a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o próximo sábado (2). Ciro Gomes , pré-candidato à Presidência da República para as eleições de 2022, e o presidente do partido, Carlos Lupi, estarão no Rio de Janeiro e em São Paulo para participar dos atos.

"Estaremos na rua com a bandeira do nosso partido pedindo o impeachment desse profeta da ignorância. Chega de Bolsonaro. Vamos dizer forte, alto e em bom som: basta, Bolsonaro", disse Lupi em vídeo publicado no perfil oficial da sigla.



No dia 2 de outubro @CiroGomes e @CarlosLupiPDT estarão no Rio de Janeiro e São Paulo nas manifestações por Impeachment Já! O PDT se mobiliza por todo o Brasil, leve sua bandeira e se junte ao nosso coro pela democracia e pela vida! #ForaBolsonaro #2deOutubro #ImpeachmentJá pic.twitter.com/6EbvPNYmdx — PDT 12 (@PDT_Nacional) September 29, 2021





O presidente do PDT chamou correligionários e simpatizantes de outros partidos para participarem do ato. "O PDT precisa mostrar sua cara e sua bandeira", afirmou.

“Como anunciou meu amigo Carlos Lupi, sábado estarei ao lado dele e de muitas outras lideranças de várias partidos, no Rio de Janeiro e em São Paulo, pedindo o impeachment do genocida Bolsonaro. Participe”, completou Ciro, que deve participar das manifestações no Rio, por volta das 11h, e em São Paulo, a partir das 15h.



Cotado como um dos candidatos para a chamada "terceira via" , Ciro publicou em seu perfil nesta quarta-feira (29): "Se decepcionou com o Lula? Teve uma decepção ainda maior com o Bolsonaro? Ok, entendo perfeitamente. Mas não existem só essas duas opções. Você merece uma chance melhor. E o Brasil também. #NemLulaNemBolsonaro ".