O delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), William Pena, colheu o depoimento de Márcio Medeiros Roque, o conhecido como Marcinho do Turano, e de Carlos Lírio, o Cabeça do Sabão, apontados como alvo de tentativa de resgate por helicóptero no último dia 19. Os presos foram ouvidos nesta terça-feira na Penitenciária de Segurança Máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), para onde foram transferidos na última sexta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, "as circunstâncias indicam um plano arquitetado por membros" da maior facção criminosa do Rio. Ainda de acordo com a corporação, "ambos prestaram esclarecimentos e o conteúdo do depoimento será mantido em sigilo".



No dia 19, durante a viagem de helicóptero entre Angra dos Reis e a cidade do Rio, dois homens que estavam à bordo renderam o piloto Adonis Lopes de Oliveira. Ele fazia o trajeto de volta após um colega pedir, alegando que passava mal. Após embarcarem, os homens anunciaram a verdadeira intenção: resgatar detentos no Complexo de Gericinó.

A DRACO pede que moradores de comunidades denunciem a localização dos autores do atentado que vitimou o piloto Adonis Lopes. A Polícia Civil diz ter identificado os dois passageiros que teriam sequestrado o helicóptero. Segundo as investigações, Marcos Antonio da Silva (conhecido como Pará) e Khawan Eduardo foram os dois passageiros que tentaram levar a aeronave para a penitenciária. A polícia também já sabe que o voo de ida e volta custou R$14.500.



Os dois estariam escondidos no Complexo da Penha e no Alemão. Pará é apontado como gerente do tráfico no Morro do Sabão, em Niterói. Já Khawan não possui ficha criminal e é amigo de longa dara de Marcos Antônio. desembarque dos criminosos foi feito no Morro do Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.





Transferências

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap), ao todo sete presos que cumpriam pena no Instituto penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, eram alvo do plano de resgate com ajuda do helicóptero. A decisão de os transferir para Bangu I foi tomada após análise das imagens das câmeras de monitoramento ter constatado movimentações atípicas no momento do sequestro da aeronave.

Os sete chefes do tráfico de drogas da principal facção criminosa que foram para Bangu I, desde a semana passada, são: Márcio Aurélio Martinez Martelo, o Bolado; Márcio Gomes Medeiros Roque, o Marcinho do Turano; Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça do Sabão; José Benemário de Araújo; Eliseu Felício de Souza, o Zeu; Max de Oliveira Nascimento, o Cachorrão; e Bruno Cabral da Silva, o Bruninho.