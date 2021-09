O Antagonista Henrique Mandetta









O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, provocou o atual, Marcelo Queiroga, que anunciou ter testado positivo para a Covid-19. Ao compartilhar no Twitter uma matéria sobre o resultado do exame de Queiroga, Mandetta questionou: "Será que vai fazer 'tratamento precoce'?". Vale ressaltar que Mandetta deixou o governo do presidente Jair Bolsonaro por desavenças com o mandatário.



Será que vai fazer "tratamento precoce"? https://t.co/U4ZtcoPWkN — Henrique Mandetta (@mandetta) September 22, 2021





O deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota-SP), também cutucou o ministro da Saúde. "E o Marcelo Queiroga, em? Foi chamado de negacionista e sofreu protestos em NY. Surtou e xingou os manifestantes. Acaba de testar positivo para coronavírus...Vai tratar-se com cloroquina? Sabemos que não. Esse pessoal não tem coragem nem de seguir o que fala", postou em sua rede social.

E o Marcelo Queiroga, em?



Foi chamado de negacionista e sofreu protestos em NY.



Surtou e xingou os manifestantes.



Acaba de testar positivo para coronavírus...



Vai tratar-se com cloroquina?



Sabemos que não.



Esse pessoal não tem coragem nem de seguir o que fala. — Arthur do Val - Mamaefalei (@arthurmoledoval) September 22, 2021





Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Ele é o segundo membro da comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em viagem nos Estados Unidos a ter o diagnóstico positivo para a doença.

Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19 . Ficarei em quarentena nos #EUA , seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse 🦠! 💪🏽🇧🇷 pic.twitter.com/OIaK8hDPy6 — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 22, 2021





O ministro está entre os membros do governo que foram a Nova York acompanhar Bolsonaro. Nesta terça-feira (21), o presidente brasileiro discursou na cerimônia de abertura da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).