Roque de Sá/Agência Senado Senador Alessandro Vieira, da CPI, se lança como pré-candidato a presidente

Com a repercussão positiva de sua atuação na CPI da Covid, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) se colocou à disposição de seu partido para ser pré-candidato à presidência da República. "Estou colocando meu nome à disposição do Cidadania como pré-candidato à Presidência da República", anunciou ele, em nota enviada ao partido. As informações foram publicadas pelo colunista do Uol, Chico Alves.

Segundo o senador, a decisão partiu da necessidade de se procurar uma terceira via, menos personalista. "Não sou representado pela permanência de Bolsonaro no poder ou pelo retorno de Lula (...) Sei que milhões de brasileiros têm o mesmo sentimento", afirmou.

Alessandro Vieira acredita que tem perfil para conquistar os eleitores que gostariam de votar no ex-ministro Sergio Moro. Além disso, ele pretende agregar votos dos moderados "à esquerda e à direita".

Com a carta de intenção, o senador agora procura apoio do partido para se tornar a opção viável. "É justamente o que questiono perante a Executiva: o Cidadania está disposto e entende oportuno apresentar candidatura própria? Se sim, meu nome está à disposição para essa missão", disse Alessandro Vieira.