Reprodução - redes sociais Roberto Jefferson, ex-deputado federal

A Procuradoria-Geral da República denunciou o presidente do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson pela suposta prática de pelo menos quatro crimes, entre eles incitação ao crime e homofobia. A decisão foi expedida pela subprocuradora Lindôra Araújo no dia 25 de agosto, segundo a CNN Brasil.

A procuradoria detalha entrevistas nas quais o bolsonarista incita a população a invadir o Congresso, e ensina como reagir a policiais militares e a atacar instituições, como o Supremo Tribunal Federal.

Roberto Jefferson está preso desde o dia 13 deste mês por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por ataques às instituições democráticas no inquérito sobre organização criminosa digital.