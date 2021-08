Reprodução/PTB Cristiane Brasil abraçada ao pai Roberto Jefferson

A ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson — presidente do PTB preso neste mês por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) —, disse que o Ministério Público Eleitoral terá um "problema sério" caso Jefferson seja afastado do comando do partido. À coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a ex-deputada disse que acionará a Justiça contra a medida e convocará protestos em defesa do pai.

“Se o MPE tentar se meter no controle do partido vai dar um problema sério… Não existe nem motivos para essa interferência na esfera privada! Partidos são entes de natureza privada. Ninguém afasta um presidente de empresa legitimamente eleito por conta de uma investigação ilegal”, afirmou.

O ex-deputado foi preso no dia 13 de agosto pela Polícia Federal por acusação de integrar o 'núcleo político' de uma possível organização criminosa que tem como objetivo "desestabilizar as instituições republicanas", segundo diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O Ministério Público Eleitoral deve analisar se suspende ou não seu mandato como presidente do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).