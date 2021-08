Reprodução Ex-deputada Flordelis









O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) voltou a defender que o julgamento da ex-deputada federal Flordelis e outros réus acusados do assassinato do pastor Anderson do Carmo, em 2019, seja levado a júri popular.

A defesa da parlamentar havia entrado com recurso contra a decisão do Tribunal do Júri, que determinou que o caso fosse a júri popular. O MP-RJ apresentou parecer contrário a esse recurso na última sexta-feira (20), por meio da 4ª Procuradoria de Justiça.





O pedido da defesa de Flordelis será julgado pela 2ª Câmara Criminal. A ex-deputada foi transferida na semana passada para o presídio Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela está presa preventivamente desde decisão do juízo da 3ª Vara Criminal de Niterói , de 13 de agosto.