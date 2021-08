Reprodução: iG Minas Gerais CONFIES reclama de atraso na promessa do Ministério da Economia para cota que chegaria a US$ 193 milhões

O Governo coleciona gastos secretos altos , reduz alíquotas de Impostos sobre Produtos Importados até de jogos eletrônicos, mas ‘esqueceu’ da ciência.

Pesquisadores e cientistas esperam, há três meses, a cota adicional de isenção de imposto de importação de insumos para as pesquisas científicas, principalmente sobre o Covid-19 e produção de vacinas.





A grita é do CONFIES contra a desatenção da Economia e o descumprimento da promessa, feita há 15 dias, de elevar de imediato essa cota de US$ 100 milhões para até US$ 193 milhões, valor que poderia chegar aos US$ 300 milhões previstos.