Governo Doria mantém multas de Bolsonaro por falta de máscara Defesa do presidente entrou com recurso contra a multa, mas foi recusado. As multas de R$ 552,71 podem ser emitidas nesta semana e, caso não sejam pagas, Bolsonaro pode ser incluído na dívida ativa do estado e no Serasa

Por iG Último Segundo | 20/07/2021 07:32