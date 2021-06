Reprodução TV Senado Senador Otto Alencar (PSD-BA) durante sessão da CPI da Covid





O senador Otto Alencar (PSD-BA) discutiu com o advogado do empresário Carlos Wizard, durante a sessão da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 , nesta quarta-feira (30). O senador comparou a aparência do advogado com a de seu cliente Carlos WIzard.

Otto Alencar fez referência à aparência do advogado, sugerindo que ele estaria mais "corado", como se tivesse tomado "banho de mar", e "vermelho" por conta do sol, para comparar a postura do seu cliente, o empresário Carlos Wizard, que de acordo com o senador, teria "amarelado" por ficar em silêncio na CPI.

O comentário de Otto não agradou o advogado, que respondeu. O senador cortou a palavra do jurista. Em resposta o advogado chamou Otto de covarde por não permitir que ele respondesse a comparação do senador.

Otto Alencar ficou indignado ao ser chamado de covarde, e disse que chamaria a Polícia Legislativa para retirar o advogado da sessão. Veja o vídeo:

