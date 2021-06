reprodução/tv senado Carlos Wizard na CPI da Covid-19





O empresário Carlos Wizard, acusado de integrar o "gabinete paralelo", durante sua explanação inicial, anunciou que não compareceu a primeira convocação da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 para cuidar do seu pai, que está acamado, e sua filha grávida nos Estados Unidos.

Carlos Wizard diz que não compareceu na sessão da CPI que foi convocado porque precisava cuidar de seu pai doente e filha grávida.



Carlos Wizard diz que não compareceu na sessão da CPI que foi convocado porque precisava cuidar de seu pai doente e filha grávida.





No mesmo momento em que justificou sua ausência, Wizard aproveitou para declarar que permancerá em silêncio durante os questionamentos dos senadores, que afirmaram que Carlos Wizard poderia permanecer calado, mas seria obrigado a ouvir as perguntas da Comissão.

Em resposta aos questionamentos do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), o empresário respondeu todas as perguntas da mesma maneira: "me reservo ao direito de permanecer em silêncio", disse.

Carlos Wizard responde que "se reserva no direito de permanecer em silêncio" em todas as perguntas, Omar Aziz se irrita e debocha do investigado.



Carlos Wizard responde que "se reserva no direito de permanecer em silêncio" em todas as perguntas, Omar Aziz se irrita e debocha do investigado.