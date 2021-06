Reprodução Bolsonaro em visita ao Rio Grande do norte nesta quinta-feira (24)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar a CPI da Covid nesta quinta-feira (24), durante visita à cidade de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Em evento, o chefe do Executivo disse ainda que Renan Calheiros "não tem culhão" para estar "no meio do povo".

"Não adianta inventarem CPI para querer me tirar do poder. Lá, sete senadores, tendo a frente Renan Calheiros, dizem que não dou bom exemplo por questão da pandemia. Renan Calheiros, siga meu exemplo: seja honesto, faça o que eu faço e venha para o meio do povo", disse, e completou: "Não tem culhão para isso".

Durante a mesma cerimônia, o presidente pediu que uma criança tirasse sua máscara antes de começar a declamar seu poema. Veja o vídeo neste link.

O compromisso no Rio Grande do Norte faz parte da agenda do presidente, que pousou no Aeroporto de Mossoró por volta das 9h10, antes de chegar a Jucurutu. Essa é a segunda vez que Bolsonaro visita o estado desde que foi eleito.