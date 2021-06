Reproduçao TV Globo Ex-superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva

O ex-superintendente da Polícia Federal no Amazoans, delegado Alexandre Saraiva , que enviou noticia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o agora ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles , comentou sobre o pedido de demissão nesta quarta-feira (23).

Exonerado do cargo no mesmo dia em que fez acusação formal contra Salles, Saraiva fez duas publicações nas redes sociais ironizando a saída do ministro do governo Bolsonaro .

Confira as publicações:

E eu continuo Delegado de Policia Federal ! 😎 — Delegado Saraiva (@DelegadoSaraiva) June 23, 2021





Eu avisei que não ia passar boiada. pic.twitter.com/WKwk8e2snK — Delegado Saraiva (@DelegadoSaraiva) June 23, 2021









Na notícia-crime protocolada em abril deste ano, Salles é acusado pelo delegado da PF de integrar organização criminosa que atuava na exportação ilegal de madeira na Amazônia e de “dificultar ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais”