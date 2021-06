Reprodução/Flickr Ricardo Salles

Na tarde desta quarta-feira (23), o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles pediu demissão do cargo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A exoneração já foi oficializada no Diário Oficial .

Em entrevista coletiva, Salles disse que será substituído por Joaquim Álvaro Pereira Leite . Antes, Leite ocupava cargo na Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais.

Salles foi elogiado publicamente pelo presidente da República durante evento no Palácio do Planalto nesta terça-feira (22). "Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar seu ministério. Por vezes, a herança fica apenas uma penca de processos. A gente lamenta como por vezes somos tratados por alguns poucos desse outro Poder, que é muito importante para todos nós", disse o mandatário.





Salles é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) e, em uma delas, é acusado de ter relação com esquema de desvio de madeira ilegal. O advogado disse que sua saída do cargo se deu por motivos familiares. O agora ex-ministro ocupava o posto desde janeiro de 2019.