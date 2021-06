Reprodução Joaquim Álvaro Pereira Leite ao lado do presidente Jair Bolsonaro

O ex-secretário d Joaquim Álvaro Pereira Leite é o novo ministro do Meio Ambiente. O anúncio foi feito logo após o pedido de demissão de Ricardo Salles, que até então comandava a pasta . A nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23).



Reprodução Exoneração de Salles e nomeação de Leite foi publicada no Diário Oficial





Leite é figura conhecida no meio ruralista. Integrou a Sociedade Rural Brasileira por 23 anos, tendo ocupado diversos cargos diretivos na entidade. Antes de integrar a secretaria da Amazônia, atuou também como Secretário de Florestas e Desenvolvimento Sustentável no próprio Ministério do Meio Ambiente.

Quando comandada por Leite, a secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais ficou encarregada de formular estratégias e políticas para prevenir o desmatamento e queimadas ilegais, recuperar áreas de vegetação nativa degradadas e diminuir as emissões de gases do efeito estufa causadas pela devastação da floresta.

Segundo currículo disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, Leite é tem formação em administração de empresas pela Universidade de Marília (Unimar) e MBA pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).



Você viu?













Não se sabe, ainda, se ele ocupará a chefia da pasta de maneira provisória ou permanente.

Matéria em atualização*, aguarde novas informações