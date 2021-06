Reprodução Caso ocorreu em Fortaleza, no Ceará

Uma mulher grávida de dois meses morreu após ser eletrocutada enquanto mexia na antena da televisão de sua casa com uma faca. O caso ocorreu no bairro Henrique Jorge em Fortaleza, no Ceará , na noite da última quinta-feira (17). As informações são do portal G1 .

De acordo com o portal, o companheiro da vítima não estava presente no momento do acidente, somente os filhos gêmeos dela. Segundo testemunhas, a mulher foi tentar ajustar o aparelho de pés descalços e com o piso da residência molhado. A Polícia Militar do 18º Batalhão foi acionada, mas, ao chegar no local, ela estava caída no chão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel) também foi ao local realizar o atendimento da vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.