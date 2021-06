Reprodução Manifestação contra Bolsonaro em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tratou as manifestações contrárias ao governo dele do último sábado, 19, com ironia, cheagando a tweetar uma imagem de um dos atos na qual aparecem apenas nove manifestantes. Entretanto, o Planalto acompanha a movimentação de rejeição ao presidente com atenção e preocupação. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Para o governo, os protestos em todas as capitais e DF no sábado pedindo "Fora Bolsonaro" só tiveram público expressivo em São Paulo e serviram, de acordo com um ministro, "para medir o tamanho do inimigo".

O Planalto avalia se usará falas governamentais inspiradas em acabar "o discurso da oposição contra aglomerações na pandemia".

