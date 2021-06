Reprodução: iG Minas Gerais Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de 'motociata' na capital paulista neste último final de semana

Vídeo divulgado nesta segunda-feira (15) indica que ‘motociata’ liderada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último sábado em São Paulo reuniu 6253 motos.

O vídeo, disponibilizado pelo canal “Análise de vídeos”, diz que analisou imagens da Marginal Pinheiros por 16 minutos.

Assista ao vídeo:





Na análise, há uma “compensação” de eventuais falhas de contagem, que serve como uma margem de erro . A técnica para contar o número de motos muito próximas uma das outras foi feita através de “marcação com cores”, que é uma inteligência artificial.

O número trazido pelo vídeo fica abaixo dos divulgados pelo Governo de São Paulo , que disse que cerca de 12 mil motos participaram do evento .

O dado também fica muito abaixo do divulgado pelas deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis , apoiadoras do presidente Bolsonaro, que divulgaram em redes sociais que o evento teria reunido cerca de 1,3 milhão de motocicletas e que o livro de recordes Guinness World Record teria classificado como “a maior do mundo”.

Todavia, a própria Guinness disse que a informação é falsa . Além do mais, esse suposto numero divulgado por bolsonaristas é maior que toda a frota de motocicletas de São Paulo, que é de 1.217.655.