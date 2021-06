O Antagonista Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viu com bons olhos a aceitação do Brasil como um dos membros rotativos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. “Brasil tem bom relacionamento com o mundo todo”, declarou nesta terça-feira (15).

"Tivemos para uma cadeira no Conselho de Segurança não permanente da ONU o voto de 182 países entre 190. Isso é uma prova irrefutável que o Brasil tem [bom relacionamento] com o mundo todo(...) "O Brasil está perfeitamente alinhado com o mundo”, declarou Bolsonaro em discurso no Palácio do Planalto , em Brasília.

O Brasil voltará a ocupar a cadeira após 10 anos afastado do Conselho, mas não tera poder de veto nas decisões, apenas de voto. O Conselho e formado por cinco países permanentes: Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha e França, e os rotativos, eleitos a cada dois anos. Ao lado do Brasil, Gana, Gabão, Emirados Árabes e Albânia completam a Comissão.

O presidente brasileiro agradeceu aos Estados Unidos pela “confiança e respeito”, e classificou o Conselho como “seleto grupo”.