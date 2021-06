Reprodução Bolsonaro é flagrado sem máscara durante encontro com apoiadores

O Governo do Estado de São Paulo multou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na manhã deste sábado (12) após ser flagrado sem máscara em passeio de motocicleta com apoiadores. O evento causou aglomeração na Zona Norte da capital paulista em meio à pandemia de Covid-19 .

Além do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes também receberam autuações no valor de R$ 552,71 pelo não uso da máscara.

O uso de máscaras é obrigatório em São Paulo desde maio de 2020, seguindo a determinação do decreto nº 64.959 e resolução SS 96

Autuações

Transeuntes em espaços coletivos podem ser multados em R$ 552,71 pelo não uso de máscaras. O descumprimento de regras de funcionamento de estabelecimentos prevê multa de até R$ 290 mil.

A motociata de Bolsonaro começou às 10 horas, em Santana, na Zona Norte, e irá se estender até o quilômetro 62 da Rodovia dos Bandeirantes. O presidente da República não estava de máscara e tirou fotos com apoiadores e policiais militares.

No retorno a São Paulo, a "motociata" passará pela marginal Pinheiros, seguindo até a ponte Engenheiro Ary Torres e, então, seguirá para a avenida dos Bandeirantes e avenida Rubem Berta, finalizando o trajeto no obelisco do Ibirapuera, por volta das 14 horas.