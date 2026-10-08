Divulgação/PRF Adolescente desaparecido é achado entre romeiros na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, no início da tarde desta quinta-feira (08), um adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde terça-feira (06). Ele foi encontrado caminhando às margens da Via Dutra (BR-116), em Santa Isabel (SP), entre pessoas que seguiam a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

O adolescente foi visto durante o patrulhamento feito pela PRF na rodovia. A equipe atuava na região para acompanhar e garantir a segurança dos peregrinos que seguem a pé em direção à Aparecida, no interior de São Paulo.

Ao perceberem o jovem caminhando às margens da estrada e aparentando estar muito cansado, os policiais se aproximaram para conversar com ele e oferecer ajuda.

O adolescente contou que havia deixado a casa depois de uma discussão com familiares. Ele também disse que não conseguia informar há quanto tempo estava andando pela região.

Polícia confirmou desaparecimento

Depois da abordagem, os policiais consultaram os sistemas de segurança pública e descobriram que havia um registro de desaparecimento feito pela mãe do adolescente.

A responsável foi avisada imediatamente de que o filho havia sido encontrado.

O adolescente foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Isabel, onde reencontrou a mãe. O caso também foi acompanhado pelo Conselho Tutelar do município, que participou dos procedimentos para garantir a proteção e o atendimento necessários ao jovem.





Movimento de romeiros aumenta na Via Dutra

O movimento de peregrinos pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) aumenta com a aproximação do feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta segunda-feira (12). Os romeiros seguem a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Em 2025, cerca de 40 mil pessoas passaram pela rodovia, segundo a contagem realizada no pedágio do distrito de Moreira Cesar. Para este ano, a expectativa é de um número maior de peregrinos.

Com o aumento do fluxo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou as orientações de segurança para quem pretende fazer o percurso. A principal recomendação é evitar caminhar durante a noite, quando a visibilidade é menor e aumenta o risco de atropelamentos.

A PRF orienta os peregrinos a planejarem o trajeto para terminar a caminhada antes do anoitecer e definirem com antecedência os locais onde pretendem parar para descansar.

Para quem ainda optar por caminhar à noite, a recomendação é utilizar elementos refletivos, dar preferência a roupas claras e redobrar a atenção durante o trajeto.