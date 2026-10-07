Reprodução/TV Globo Voluntária Priscila de Cássia de Moura no ponto de apoio ao romeiro

Até o dia 12 de outubro, as pessoas que chegarem ao Santuário Nacional de Aparecida caminhando terão uma ajudinha diferente. A assistente social, Priscila de Cássia de Moura decidiu acolher os romeiros vestida de Nossa Senhora Aparecida. Faltando poucos dias para o dia 12 de outubro, as pessoas já estão caminhando pela Rodovia Presidente Dutra.

Segundo a voluntária, a decisão de se vestir como uma santa e atuar nos pontos de apoio veio depois que ficou debilitada por pegar a Covid-19. Por aproximadamente 1 ano, Priscila não conseguiu falar e nem caminhar o suficiente para realizar a peregrinação. Segundo ela, após ouvir a voz de Nossa Senhora dizendo para apoiar os romeiros, decidiu obedecer e tomou a iniciativa de dar força nos pontos apoios.

Desde que recebeu esse chamado, Priscila disse a TV Globo que participa como voluntária e vai vestida de padroeira aos pontos de apoio para ajudar a receber os romeiros que seguem pela Rodovia Presidente Dutra em direção a Aparecida (SP).





Pontos de Apoio

Ao longo da Via Dutra, os romeiros passarão por 137 pontos de apoio previstos para atender aos peregrinos que estão indo em direção a Aparecida neste ano. Os serviços oferecidos são vários como atendimento de enfermagem, massagem, banheiro, água, banho e espaços para descanso. Na região do Vale do Paraíba há pontos em Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindaminhangaba, Roseira e Aparecida.

A prefeitura de Aparecida também colocou três pontos de apoio nas entradas para a cidade, na Avenida Padroeira do Brasil, na Avenida Itaguaçu e na Avenida Getúlio Vargas. As tendas vão oferecer ajuda médica aos romeiros, fisioterapia, curativos, água e comida.