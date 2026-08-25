Reprodução/Agência Câmara Plenário do Congresso Nacional

A corrida eleitoral não mostra apenas propostas dos candidatos ao pleito no Brasil e porcentagens de aderência do eleitorado com base em pesquisas. Um cenário de alerta se descortina neste pleito quanto à presença de mulheres no Congresso Nacional. Concorrendo às vagas no Legislativo federal em 2026, a representação feminina registra retração expressiva após período de crescimento escalar.

Esse encolhimento é impulsionado, principalmente, pela queda acentuada de 24% nas candidaturas para a Câmara dos Deputados neste ano em relação a 2022. A queda freia a evolução contínua das últimas décadas, contrastando diretamente com o eleitorado Tupiniquim que é formado por 52% de mulheres.



Estagnação em índices reduzidos nas disputas para o Senado

Se na Câmara a participação diminuiu, o cenário no Senado Federal é de números modestos e paralisados. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da própria Casa mostram que das 315 candidaturas oficializadas para as 54 vagas em disputa em 2026, apenas 69 são de mulheres, equivalente a 22% do total de concorrentes.

Waldemir Barreto/Agência Senado Bancada feminina do Senado Federal em votação no plenário





A taca fica praticamente no mesmo nível das eleições de 2022 que contabilizou 22,5% de representação feminina, quando estiveram em jogo 27 cadeiras. Comparando ainda a 2018, última eleição que renovou dois terços do Senado, registrou-se um leve avanço com relação a 2026: neste pleito a presença das mulheres no pleito foi de 18%.

Nesse cenário, a presença feminina na disputa majoritária ao Senado segue inferior a média geral de candidados no Brasil (35%) e distante da igualdade de gênero.





Gargalos estruturais

O recuo no patamar federal desperta atenção por ocontecer num momento que há mais fiscalização quanto ao cumprimento das regras de cotas de gênero e financiamento partidário.

Segundo levantamento do Instituto Esfera, divulgado pela Agência Câmara, entre 1998 e 2022 o montante de candidatas à Câmara cresceu 925%.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Bancada feminina da Câmara dos Deputados em 2026





O quantitativo de deputadas federais eleitas também apresentou aumento discreto nesses 24 anos, subindo 210% no mesmo período, mostrando que o caminho percorrido entre o registro da candidatura e a chegada ao gabinete continua vinculado à divisão interna de recursos e acesso à alianças partidárias estratégicas.

O sistema de cotas até garante que a mulher seja candidata, mas não dá condições para a eleição. Não dá condições e um dos motivos é a falta de acesso ao Fundo Partidário. Daniela Matos, pesquisadora social

Outro ponto levantado é que a rotina partidária junto com a sobrecarga das tarefas diárias na vida pessoal surgem também como travas essenciais para a efetivação das candidaturas femininas no ambiente político.

Geralmente o trabalho doméstico ainda recai sobre a mulher: cuidar das crianças e organizar a rotina. A vida partidária ocorre à noite e nos fins de semana, exigindo dedicação contínua. As barreiras culturais e de acesso são muito altas. Daniela Matos

O cenário se mostra uniforme quanto a pouca representação feminina nas eleições marjoritárias à Presidência da República e nos estados que, registram até então, somente 34 mulheres concorrendo a cargos ao governo em um universo de 198 candidatos totais, quatro a menos do que nas eleições de 2022.