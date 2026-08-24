Divulgação/Governo de São Paulo Diante do chamado, uma viatura da Polícia Militar foi imediatamente para o endereço na Zona Sul da capital e o homem foi detido

Um homem que trabalhava na campanha à reeleição da deputada estadual Camila Godoi (União) foi morto a tiros na manhã deste domingo (23), em Itapevi, na Grande São Paulo. Nilton Vieira Alves estava dentro de um carro adesivado com material eleitoral da candidata quando foi atingido.

A polícia descarta, até o momento, motivação política. A principal linha de investigação aponta para uma possível cobrança de dívida. O autor dos disparos fugiu e ainda era procurado.

Nilton foi encontrado no banco do motorista de um Volkswagen Polo Track branco, na rua Lagoa dos Patos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou a morte no local.

Segundo o G1, que divulgou informações obtidas com a polícia, a vítima apresentava cinco perfurações na região do abdômen e na lateral esquerda do corpo. Seis estojos de munição, aparentemente de calibre .380, foram recolhidos para perícia.

Policiais fizeram buscas pela região após o crime e começaram a levantar imagens de câmeras de segurança. Testemunhas também devem ser ouvidas para ajudar a identificar o atirador e esclarecer o que aconteceu antes dos disparos.

Polícia apura possível cobrança

As primeiras informações recebidas pela Polícia Militar indicam que Nilton pode ter se envolvido em uma discussão relacionada à cobrança de um empréstimo.

Essa versão ainda será aprofundada pela Polícia Civil.

O fato de a vítima trabalhar na campanha de Camila Godoi e estar em um veículo identificado com material eleitoral também entrou na apuração. Até agora, porém, os investigadores não encontraram elementos que indiquem relação entre o homicídio e a atividade política.

O caso foi registrado no Plantão Policial Central de Itapevi.

Camila Godoi publicou uma nota de pesar após a morte. A deputada lamentou o assassinato, afirmou que a prioridade era dar apoio aos familiares e amigos de Nilton e cobrou esclarecimentos sobre o crime.

O iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e com a assessoria da deputada Camila Godoi e aguarda retorno.