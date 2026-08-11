Reprodução Lívia Berthoud

Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros em uma praça de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (10). O ex-namorado da mulher foi preso em flagrante.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu na Rua São Sebastião, no bairro Vila Santa Teresinha.

A mulher foi atingida por disparos na cabeça e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo e já encontrou a vítima caída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte no local.

O principal suspeito pelo crime é o ex-namorado da jovem. Ainda segundo a SSP, familiares e testemunhas apontaram o ex-namorado como possível autor.

Ele fugiu após os disparos, mas foi localizado pela polícia no próprio apartamento, com ferimentos aparentemente provocados por disparo de arma de fogo.

No imóvel, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e o carro do suspeito.

O homem ainda foi socorrido pelo Samu e levado ao pronto-socorro, onde ficou internado, entubado e sob escolta policial.

Ele foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com o g1, a jovem possuía uma medida protetiva de urgência contra o homem por conta de episódios anteriores de violência doméstica.

A família informou que o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento e já havia feito ameaças de morte contra a mulher.

Quem é a jovem

A jovem foi identificada como Lívia Berthoud, de 23 anos. Ela era estudante de Direito da Universidade de Taubaté (Unitau) e estava no último semestre.

Segundo o g1, ela fazia estágio no Ofício das Execuções Criminais de Taubaté, vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Em nota, a Unitau lamentou o crime e se solidarizou com familiares, amigos, colegas e professores.

O velório da jovem foi realizado na noite desta segunda-feira, em Pindamonhangaba, cidade em que vivia com a família.



