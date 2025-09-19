Divulgação/PCPR Polícia Civil encontrou os corpos nas primeiras horas desta sexta (19)

Os corpos dos quatro homens que estavam desaparecidos desde 5 de agosto em Icaraíma, no noroeste Paraná, foram encontrados nas primeiras horas desta sexta-feira (18) pela Polícia Civil.

Eles estavam localizados a 500 metros do local onde a caminhonete deles foi encontrada, no último dia 12. Segundo os investigadores, em vídeo divulgado à imprensa, a ação de buscas na área em volta de onde o veículo estava durou um dia inteiro. As informações foram confirmadas pelo Portal iG.

"Olhamos todos pontos possíveis de vestígios onde uma pessoa poderia ter sido enterrada. A ação durou o dia inteiro e se estendeu pela noite, até encontrarmos um ponto onde havia plantas utilizadas como cobertura" , conta o delegado Thiago Andrade, da Polícia Civil do Paraná (PC-PR).

Vítimas

Divulgação/PCPR Câmera de segurança registrou a última vez que grupo foi visto





Os corpos foram identificados como pertencentes aos desaparecidos vindos de São Paulo, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza.

Após a fase de buscas, que durou 40 dias, as investigações seguem em sigilo para descobrir as motivações, causas das mortes e possíveis suspeitos do crime. "Pedimos a compreensão da família das vítimas e da imprensa pelo sigilo, que é fundamental para a investigação" , pontuou o delegado.

Entenda o caso

Os quatro homens viajaram de carro, no dia 4 de agosto, de São José do Rio Preto, em São Paulo, para Icaraíma, no Paraná, para cobrar uma dívida. Segundo a polícia, um deles, Alencar Gonçalves de Souza, teria contratado os outros três para a função.

Alencar teria vendido uma propriedade por R$ 255 mil, mas nunca recebeu o dinheiro das parcelas.

A polícia acredita que eles foram, ainda no dia 4, até o distrito de Vila Rica do Ivaí para cobrar o devedor. Depois desse primeiro contato, eles teriam combinado de voltar no dia seguinte.

No dia 5 de agosto, os quatro foram vistos pela última vez conversando no balcão de uma panificadora de Icaraíma, por volta das 10h. Eles deixaram de responder às famílias por volta das 12h.

Suspeitos

No dia 6, a polícia foi até a propriedade visitada pelo grupo, que pertence a Antônio Buscariollo e seu filho Paulo Ricardo Costa Buscariollo. Aos agentes, os dois confirmaram que haviam negociado a compra e venda de uma propriedade rural com Alencar, mas que não tinham relação direta com a dívida.

Ambos passaram a ser suspeitos do caso e, atualmente, são considerados foragidos. A polícia acredita que as vítimas sofreram emboscada dos dois.





Carro encontrado

Após mais de um mês de buscas, o veículo utilizado pelo grupo foi encontrado em área rural de Icaraíma enterrado em um bunker, a nove quilômetros da propriedade visitada por eles no dia 4 de agosto.

A caminhonete estava coberta por uma lona e tinha vestígios de sangue nela. A partir da descoberta do veículo, os corpos foram encontrados nesta sexta (19), na área do entorno do bunker.