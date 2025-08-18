Apae de Cascavel Como medida de precaução, a Apae suspendeu temporariamente as atividades presenciais

Uma onça-parda foi registrada dentro da Apae( Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Cascavel, no oeste do Paraná, na madrugada de segunda-feira (18).

O felino entrou na escola por volta das 4h e deixou o local cerca de duas horas depois.

O animal foi visto pelo caseiro da instituição, que gravou imagens da onça correndo pelos corredores. Não havia alunos presentes no momento, o que evitou riscos diretos aos estudantes.

Um funcionário também se deparou com o felino e relatou ter ficado assustado com a cena.

Após sair da Apae, a onça foi flagrada por moradores caminhando por ruas do bairro Tropical.

Em vídeos gravados na região, o animal aparece transitando por calçadas e tentando se esconder quando percebe a movimentação de veículos e pessoas. Em seguida, entrou em uma área de mata próxima.

O Corpo de Bombeiros e o IAT (Instituto Água e Terra) foram acionados imediatamente. Equipes realizaram buscas na região do Jardim Tropical, que possui áreas de mata e um córrego, mas o felino não foi localizado.

A operação contou ainda com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Zoológico de Cascavel.

Como medida de precaução, a Apae suspendeu temporariamente as atividades presenciais. A instituição forneceu imagens das câmeras de segurança e colaborou com as autoridades responsáveis pela ocorrência.

Segundo especialistas, a presença de onças-pardas em áreas urbanas da região tem relação com o avanço do desmatamento e da expansão das cidades, que reduzem o habitat natural da espécie.

O Parque Nacional do Iguaçu, localizado próximo a Cascavel, é uma das áreas conhecidas pela presença desses animais.





Recomendações

As autoridades orientaram moradores a não se aproximar do felino, caso ele seja visto novamente, e a acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou o IAT pelo telefone (41) 99554-0553.

A recomendação é evitar perseguições ou tentativas de encurralamento, para reduzir riscos de ataques.

Até a manhã desta segunda-feira (18), a onça-parda seguia sem ser localizada. A suspeita é de que o animal esteja escondido em árvores, raízes ou plantações próximas à cidade.