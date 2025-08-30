Reprodução Câmera registra momento em que dupla age em furtos de carros em Curitiba

Um homem suspeito de integrar a principal dupla responsável por dezenas de furtos de veículos em Curitiba foi preso em flagrante nesta quinta-feira (28) pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos(DFRV). A ação ocorreu na Alameda Júlia da Costa, no bairro Mercês, no momento em que ele e o comparsa tentavam levar um Ford Ka.

Assista







De acordo com a investigação, os dois agiam sempre juntos e utilizavam um método sofisticado para burlar os sistemas de segurança. Enquanto um dos criminosos forçava a porta e acessava o interior do carro, o outro trabalhava pelo capô ou por baixo do veículo, substituindo o módulo eletrônico original por um genérico. A manobra permitia desligar a chave codificada e ligar o automóvel em poucos minutos. As informações foram divulgadas pelo Plantão 190.

Durante a tentativa de furto, um policial da DFRV que monitorava o caso flagrou a dupla em ação. O suspeito preso tentou fugir correndo pela calçada, mas foi alcançado. O comparsa conseguiu escapar e segue sendo procurado. Com o homem detido, os policiais encontraram chaves falsas e equipamentos usados para violar o sistema de ignição. O carro já apresentava sinais de arrombamento na fechadura.

Segundo o delegado Felipe Boff, a dupla vinha sendo investigada por diversos furtos recentes em bairros como Mercês, Bigorrilho e Água Verde. “São hoje os maiores ladrões de carros em atividade em Curitiba. Nossa equipe tem trabalhado de forma intensa para identificar e prender os dois” , afirmou.

A Polícia Civil reforça que o segundo integrante do grupo ainda está foragido. Ele costuma agir usando máscara descartável para dificultar o reconhecimento. Informações que ajudem na sua localização podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais da corporação.