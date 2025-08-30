Câmera registra momento em que dupla age em furtos de carros em Curitiba
Câmera registra momento em que dupla age em furtos de carros em Curitiba

Um homem suspeito de integrar a principal dupla responsável por dezenas de furtos de veículos em Curitiba foi preso em flagrante nesta quinta-feira (28) pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos(DFRV). A ação ocorreu na Alameda Júlia da Costa, no bairro Mercês, no momento em que ele e o comparsa tentavam levar um Ford Ka.

De acordo com a investigação, os dois agiam sempre juntos e utilizavam um método sofisticado para burlar os sistemas de segurança. Enquanto um dos criminosos forçava a porta e acessava o interior do carro, o outro trabalhava pelo capô ou por baixo do veículo, substituindo o módulo eletrônico original por um genérico. A manobra permitia desligar a chave codificada e ligar o automóvel em poucos minutos. As informações foram divulgadas pelo Plantão 190.

Durante a tentativa de furto, um policial da DFRV que monitorava o caso flagrou a dupla em ação. O suspeito preso tentou fugir correndo pela calçada, mas foi alcançado. O comparsa conseguiu escapar e segue sendo procurado. Com o homem detido, os policiais encontraram chaves falsas e equipamentos usados para violar o sistema de ignição. O carro já apresentava sinais de arrombamento na fechadura.

Segundo o delegado Felipe Boff, a dupla vinha sendo investigada por diversos furtos recentes em bairros como Mercês, Bigorrilho e Água Verde. “São hoje os maiores ladrões de carros em atividade em Curitiba. Nossa equipe tem trabalhado de forma intensa para identificar e prender os dois” , afirmou.

A Polícia Civil reforça que o segundo integrante do grupo ainda está foragido. Ele costuma agir usando máscara descartável para dificultar o reconhecimento. Informações que ajudem na sua localização podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais da corporação.

