TV Globo/Reprodução Confronto violento mobiliza força policial em Extremoz

O município de Extremoz, no Rio Grande do Norte, enfrentou um cerco policial que durou 22 horas e envolveu mais de 100 agentes para capturar Marcelo Bastos, o “Pica-Pau”, considerado o criminoso mais procurado do estado e líder da facção “ Novo Cangaço ”. As informações são do Fantástico.

O confronto, iniciado após uma investigação sobre um veículo roubado, iniciou quando policiais foram recebidos a tiros, no dia 26 de julho, dentro da casa onde ele estava, gerando uma intensa troca de disparos que totalizou cerca de 3 mil tiros e deixou seis policiais feridos.

Após rejeitar negociações de rendição, Pica-Pau, sua namorada e um comparsa foram mortos no local, que ficou completamente destruído.

Marcelo Bastos, de 32 anos, figurava na lista do Ministério da Justiça e respondia por crimes graves, como roubos a bancos, veículos de luxo e pelo menos 14 homicídios em um mês.

A operação envolveu equipes da Polícia Civil, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), que monitoravam o criminoso há algum tempo e cumpriam o mandado de prisão.

O confronto começou quando os policiais, ao tentar entrar na residência, foram surpreendidos por disparos.

“ Derrubamos o portão, informamos que era a polícia, e foi o momento que eles começaram a efetuar os disparos contra os policiais ”, relatou o delegado Celso dos Santos Duarte ao Fantástico.





Início do confronto

Durante a operação, a polícia tentou negociar a rendição de Marcelo Bastos, inclusive trazendo sua irmã para intermediar o diálogo, mas o criminoso não aceitou se entregar.

“ Não havia intenção nenhuma de se render ”, afirmou o delegado Pablo Dantas Beltrão ao Fantástico.

Segundo a Polícia Federal, este foi o maior confronto armado já registrado no Rio Grande do Norte.

O delegado Joacir Lucena da Rocha destacou que a facção não foi completamente eliminada, mas a ação conseguiu desarticular o grupo naquele momento.

“ Não acabamos com a facção, o crime é algo mais complexo que isso, porém desarticulamos naquele momento ”, relatou à reportagem do Fantástico.