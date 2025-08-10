Fernando Frazão/Agência Brasil COP30 tem expectativa de 50 mil visitantes à Belém

Segundo informação divulgada pelo Governo Federal, a Organização das Nações Unidas ( ONU) aprovou os planos de segurança, saúde e mobilidade apresentados pelas esferas federal, estadual e municipal para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima ( COP30), que ocorrerá em novembro deste ano, em Belém. O evento enfrenta recente polêmica envolvendo a alta nos preços de hospedagem na capital paraense.

A aprovação ocorreu após inspeções do Departamento de Salvaguarda e Segurança (UNDSS) entre 06 e 08 de agosto, quando técnicos visitaram locais de eventos, hospedagens, sistemas de transporte e a rede hospitalar.

A confirmação vem no momento em que persiste a crise causada pelo aumento de até 15 vezes no valor de diárias de hotéis, situação que levou países a pedirem a transferência da conferência para outra cidade.

O Governo Federal atualmente busca reverter o cenário junto à rede hoteleira buscando alternativas para reverter a situação.

“ É gratificante ver a aprovação do esforço coletivo de todos, ao ouvir a ONU parabenizando e aprovando os planos de segurança, saúde e mobilidade, elogiando todas as ações apresentadas ”, afirmou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacando a integração entre os três níveis de governo para garantir a realização do evento.

Segurança e saúde

Participaram da elaboração dos planos órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gabinete de Segurança Institucional, Exército Brasileiro, Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) e Secretaria de Segurança de Belém (Segbel). Mais de 10 mil agentes e militares atuarão no evento.

Na área da saúde, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa) indicaram hospitais de referência, como Abelardo Santos, Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, Hospital das Clínicas e Hospital da Mulher, além de unidades privadas próximas ao Parque da Cidade e ao Porto de Outeiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) terá protocolos específicos para atendimento rápido a moradores e visitantes.

Mobilidade urbana

O plano de transporte prevê mais de 240 ônibus com itinerários exclusivos para delegados que irão à Blue Zone, área de acesso restrito administrada pela ONU, no Parque da Cidade.

Para o Porto de Outeiro, cerca de 100 veículos transportarão cerca de cinco mil participantes hospedados em cruzeiros.

Também haverá bloqueios e credenciamentos nas vias de acesso e escoltas para chefes de Estado, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nilza Oliveira, diretora de projetos da Secretaria Extraordinária para a COP30, avaliou que a conferência na Amazônia “ significa realmente uma quebra muito grande de paradigma que vem sendo feita nas últimas edições de COP ”.

Acomodações gratuitas

Informações que circulam sobre disponibilização de acomodações gratuitas durante a COP30 não procedem, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (08) pela Presidência brasileira da COP30, Secretaria Extraordinária da COP30, Secom e Embratur.

O plano de acomodação está sendo implementado em etapas, priorizando as delegações envolvidas diretamente nas negociações oficiais.

Até o momento, já foram disponibilizados 2.500 quartos para essas delegações, conforme acordo com a ONU.

No dia 01 de agosto, o governo brasileiro avançou para uma nova fase do Plano de Acomodação, lançando uma plataforma que oferece mais 2.700 quartos para o público participante da COP30, informa o comunicado.

Desde o início, 497 novos quartos foram incluídos na plataforma, e a expectativa é que a oferta aumente diariamente.

Belém conta atualmente com 53.003 leitos disponíveis entre hotéis na capital e região metropolitana, navios, residências de temporada, via imobiliárias e Airbnb.

Ainda segundo as informações da organização da conferência, são esperadas cerca de 50 mil pessoas na cidade durante o mês do evento.





Preços de hospedagem sob crítica

A questão dos altos preços em hotéis de Belém continua sendo um dos principais entraves para a realização da conferência.

No Encontro com a Imprensa Internacional, o embaixador André Corrêa do Lago afirmou que “ os preços estão completamente abusivos ” e que, em alguns casos, chegam a 15 vezes o valor normal.

Representantes de países, especialmente de nações mais pobres e africanas, solicitaram oficialmente a mudança da sede, segundo Corrêa do Lago.

O presidente da Áustria, Van der Bellen, cancelou sua participação na conferência devido aos altos custos da viagem, informou a emissora pública ORF.

Apesar de reconhecer a importância da conferência e o valor simbólico do local, ele afirmou que os custos ultrapassam o orçamento disponível para sua delegação. O ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig, representará o país no evento.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou a situação como “ espécie de extorsão ” e alertou que a especulação pode inviabilizar a participação de delegações. “ Não podemos pensar em destruir a galinha dos ovos de ouro ”, disse a ministra.