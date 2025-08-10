COP30 tem expectativa de 50 mil visitantes à Belém
COP30 tem expectativa de 50 mil visitantes à Belém

Segundo informação divulgada pelo Governo Federal, a Organização das Nações Unidas ( ONU) aprovou os planos de segurança, saúde e mobilidade apresentados pelas esferas federal, estadual e municipal para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima ( COP30), que ocorrerá em novembro deste ano, em Belém. O evento enfrenta recente polêmica envolvendo a alta nos preços de hospedagem na capital paraense.

A aprovação ocorreu após inspeções do Departamento de Salvaguarda e Segurança (UNDSS) entre 06 e 08 de agosto, quando técnicos visitaram locais de eventos, hospedagens, sistemas de transporte e a rede hospitalar.

A confirmação vem no momento em que persiste a crise causada pelo aumento de até 15 vezes no valor de diárias de hotéis, situação que levou países a  pedirem a transferência da conferência para outra cidade.

O Governo Federal atualmente busca reverter o cenário junto à rede hoteleira buscando alternativas para reverter a situação.

É gratificante ver a aprovação do esforço coletivo de todos, ao ouvir a ONU parabenizando e aprovando os planos de segurança, saúde e mobilidade, elogiando todas as ações apresentadas ”, afirmou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacando a integração entre os três níveis de governo para garantir a realização do evento.

Segurança e saúde

Participaram da elaboração dos planos órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Gabinete de Segurança Institucional, Exército Brasileiro, Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) e Secretaria de Segurança de Belém (Segbel). Mais de 10 mil agentes e militares atuarão no evento.

Na área da saúde, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa) indicaram hospitais de referência, como Abelardo Santos, Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, Hospital das Clínicas e Hospital da Mulher, além de unidades privadas próximas ao Parque da Cidade e ao Porto de Outeiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) terá protocolos específicos para atendimento rápido a moradores e visitantes.

Mobilidade urbana

O plano de transporte prevê mais de 240 ônibus com itinerários exclusivos para delegados que irão à Blue Zone, área de acesso restrito administrada pela ONU, no Parque da Cidade.

Para o Porto de Outeiro, cerca de 100 veículos transportarão cerca de cinco mil participantes hospedados em cruzeiros.

Também haverá bloqueios e credenciamentos nas vias de acesso e escoltas para chefes de Estado, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nilza Oliveira, diretora de projetos da Secretaria Extraordinária para a COP30, avaliou que a conferência na Amazôniasignifica realmente uma quebra muito grande de paradigma que vem sendo feita nas últimas edições de COP ”.

Acomodações gratuitas

Informações que circulam sobre disponibilização de acomodações gratuitas durante a COP30 não procedem, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (08) pela Presidência brasileira da COP30, Secretaria Extraordinária da COP30, Secom e Embratur.

O plano de acomodação está sendo implementado em etapas, priorizando as delegações envolvidas diretamente nas negociações oficiais.

Até o momento, já foram disponibilizados 2.500 quartos para essas delegações, conforme acordo com a ONU.

No dia 01 de agosto, o governo brasileiro avançou para uma nova fase do Plano de Acomodação, lançando uma plataforma que oferece mais 2.700 quartos para o público participante da COP30, informa o comunicado.

Desde o início, 497 novos quartos foram incluídos na plataforma, e a expectativa é que a oferta aumente diariamente.

Belém conta atualmente com 53.003 leitos disponíveis entre hotéis na capital e região metropolitana, navios, residências de temporada, via imobiliárias e Airbnb.

Ainda segundo as informações da organização da conferência, são esperadas cerca de 50 mil pessoas na cidade durante o mês do evento.


Preços de hospedagem sob crítica

A questão dos altos preços em hotéis de Belém continua sendo um dos principais entraves para a realização da conferência.

No Encontro com a Imprensa Internacional, o embaixador André Corrêa do Lago afirmou que “ os preços estão completamente abusivos ” e que, em alguns casos, chegam a 15 vezes o valor normal.

Representantes de países, especialmente de nações mais pobres e africanas, solicitaram oficialmente a mudança da sede, segundo Corrêa do Lago.

O presidente da Áustria, Van der Bellen, cancelou sua participação na conferência devido aos altos custos da viagem, informou a emissora pública ORF.

Apesar de reconhecer a importância da conferência e o valor simbólico do local, ele afirmou que os custos ultrapassam o orçamento disponível para sua delegação. O ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig, representará o país no evento.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou a situação como “ espécie de extorsão ” e alertou que a especulação pode inviabilizar a participação de delegações.  Não podemos pensar em destruir a galinha dos ovos de ouro ”, disse a ministra.

