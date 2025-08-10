Reprodução/Divulgação COP30

A presidência da COP30 divulgou o calendário oficial dos dias temáticos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém (PA) de 10 a 21 de novembro de 2025.

A programação será organizada em torno de seis eixos da Agenda de Ação da COP30: energia, indústria e transporte; florestas, oceanos e biodiversidade; agricultura e sistemas alimentares; cidades, infraestrutura e água; desenvolvimento humano e social; e questões transversais. Os debates ocorrerão nas Zonas Azul e Verde da conferência.

O programa se baseia nos seis eixos da Agenda de Ação da COP30, sendo: energia , i ndústria e t ransporte; florestas , o ceanos e b iodiversidade; a gricultura e s istemas a limentares; c idades, i nfraestrutura e á gua; d esenvolvimento h umano e s ocial; e q uestões t ransversais.

Segundo o presidente da conferência, André Corrêa do Lago, programação tem como objetivo conectar negociações com impactos reais.

“ Esses Dias Temáticos representam um ousado convite ao mundo para se unir em Belém e ajudar a moldar o futuro. Cada dia tem como objetivo conectar as negociações ao impacto no mundo real, oferecendo uma plataforma em que a implementação, a equidade e a urgência se encontram ”, afirmou Corrêa do Lago.

Temas da programação

De 10 a 11 de novembro serão abordados temas como adaptação, cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular e turismo, com foco na prontidão e resiliência climática.

Nos dias 12 e 13, a agenda inclui saúde, empregos, educação, cultura, justiça e direitos humanos, integridade da informação, trabalhadores e o Balanço Ético Global, reforçando equidade e responsabilidade moral.

Entre 14 e 15 de novembro, o foco será a transformação de sistemas, com debates sobre energia, indústria, transporte, comércio, finanças, mercados de carbono e gases não-CO₂, buscando acelerar a transição energética justa e ordenada.

Nos dias 17 e 18, serão discutidos florestas, oceanos, biodiversidade, povos indígenas, comunidades tradicionais, crianças, juventudes e pequenos e médios empreendedores, destacando soluções inclusivas.

De 19 a 20 de novembro, a programação tratará de alimentação, agricultura, sistemas alimentares, segurança alimentar, pesca, agricultura familiar, mulheres, gênero, pessoas negras, ciência, tecnologia e inteligência artificial, ressaltando a inovação e a equidade digital.

Ana Toni, CEO da COP30, destacou o convite à participação ampla: “ Queremos que todas as pessoas, como cientistas e estudantes, ministros e prefeitos, ativistas e artistas, vejam onde se encaixam nessa agenda e planejem se juntar a nós em Belém para uma ação coletiva ”.





Além dos debates, o evento contará com diálogos de alto nível, eventos paralelos, programação cultural e apresentações de implementação, facilitando a coordenação e engajamento dos participantes na cidade.