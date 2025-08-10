FreePik Proteínas ilegais são apreendidas em festival de “carnes exóticas”

Uma denúncia do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal desencadeou uma operação que resultou na apreensão de mais de 400 quilos de carnes de procedência irregular durante o Jungle Food Festival, realizado na Arena Mané Garrincha, em Brasília, no último sábado (9). A ação contou com a participação da Delegacia de Repressão a Crimes Contra os Animais (DRCA), da Anvisa, da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e do Ibama. As informações são do Conexão Planeta.





De acordo com a entidade, a investigação buscava não apenas rastrear a origem dos produtos, mas também apurar possíveis casos de maus-tratos no abate. Durante a fiscalização, foram confiscados 300 quilos de carne bovina e 57,8 quilos de carne de jacaré, espécie silvestre brasileira protegida por lei. A venda de carne de animais nativos sem autorização configura crime ambiental.

O festival, que promove sua próxima edição em setembro, em Belo Horizonte (MG), se apresenta como “pet friendly” nas redes sociais e divulga a comercialização de carnes como as de jacaré, coelho, rã e avestruz.





“Não podemos tolerar práticas cruéis e medievais contra seres sencientes. A sociedade exige avanços, não retrocessos”, declarou o Fórum Animal em nota publicada nas redes.

O Ibama ficará responsável por definir o destino das carnes apreendidas. Apenas um expositor foi autuado.