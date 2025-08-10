O DIA/REPRODUÇÃO Luken Cesar Burghi Augusto

Luken Cesar Burghi Augusto, criminoso considerado um dos mais procurados do país, foi morto em confronto com policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), em São Paulo. As informações são do jornal A Tribuna.

Ele tinha mais de 46 anos de prisão a cumprir e integrava a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Luken participou do assalto a uma empresa de transporte de valores em Araçatuba, em 2017.

O confronto aconteceu depois que o foragido atirou contra os policiais, que reagiram em legítima defesa.

A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite em vídeo postado em suas redes sociais. " Graças a Deus, os policiais estão bem. O indivíduo escolheu o confronto, atirou contra eles. Não restou outra alternativa senão a neutralização ", afirmou.

Durante a ação, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Departamento Especializado de Combate ao Crime Organizado (DEI), recuperou a arma do cabo Santana, que havia sido roubada em outra ocorrência.





Na ação, o criminoso atirou contra o policial, e outro fugiu com a arma. O responsável pela subtração, Gabriel, com mandado de prisão em aberto, foi preso pelos policiais do DEI.