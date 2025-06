Divulgação/PCERJ Polícia Civil cumpre mandados em nove estados





A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagrou uma operação nesta segunda-feira (30) para reprimir um grupo que praticava crimes de violência contra mulheres em nove estados.

As investigações apontam que os envolvidos se organizavam virtualmente, em plataformas como Discord , para cometer estupros virtuais, torturas, misoginia e racismo contra as vítimas. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

Para a polícia, o material apreendido também demonstra a frieza com que eles tratam o sofrimento e a vida humana.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, além de no Distrito Federal e em outros sete estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e São Paulo.

Investigações

Realizada pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), a ação foi planejada a partir da investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias.

Em abril, a mãe de uma menor de idade, vítima do grupo criminoso, procurou a unidade para relatar que imagens íntimas da filha estavam sendo divulgadas na internet. Durante a apuração, os agentes descobriram uma rede criminosa com dezenas de outras vítimas.

Segundo a polícia, tudo era transmitido on-line e, em alguns casos, a gravação era posteriormente exposta na internet.

Tortura e abuso virtual

De acordo com os investigadores, o grupo forçava as vítimas a se mutilarem com navalhas e a praticar outros tipos de violência. Em alguns casos, eles as forçava a escrever seus próprios nomes na pele.

Seis vítimas foram identificadas, mas os agentes acreditam que possam haver dezenas. Além das prisões, a operação busca apreender celulares, computadores e mídias digitais capazes de comprovar os crimes praticados e ampliar o mapeamento da rede criminosa.





Batizada de " Operação Abraccio ", a ação acontece após a prisão de um dos integrantes do grupo. A partir da perícia de cerca de 80 mil imagens, vídeos e áudios encontrados em dispositivos eletrônicos, a polícia chegou aos outros envolvidos e aos líderes do grupo.