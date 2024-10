Divulgação/ Polícia Civil do AM Miguel confessou o crime por não aguentar mais a culpa sobre o segredo





Miguel dos Santos Gonçalves , de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (16) por suspeita de assassinar Gerlande Silva de Sena, de 43 anos, com golpes de machado e um tiro de espingarda na cabeça. Ele também é acusado de ocultar o cadáver. O caso aconteceu no Amazonas .

Segundo o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o crime ocorreu em dezembro de 2023. Na última semana, Miguel confessou ter matado o colega de trabalho e enterrado o corpo em uma área de difícil acesso.

Ele decidiu se entregar porque, segundo ele, a culpa o perseguia e ele já não aguentava guardar segredo sobre o crime.

“O suspeito conduziu a equipe policial ao local exato onde havia enterrado o corpo. O trabalho foi bastante complexo devido à localização. As diligências começaram ao meio-dia e se estenderam até às 20h, quando a perícia chegou ao local. A ossada foi encontrada e agora passa por exames de DNA. Acreditamos que, com base nas informações fornecidas por ele, se trate da vítima”, afirmou o delegado.

O caso

De acordo com a polícia, eles eram caseiros em um sítio próximo ao ramal do Pau Rosa, na rodovia federal BR-174. No dia do crime, os dois tiveram um desentendimento e consumiram "uma quantidade excessiva de bebida alcoólica". No depoimento, Miguel disse que Gerlande atirou contra ele com uma espingarda. Para se proteger, Miguel teria corrido para a mata.

“No entanto, Miguel resolveu se vingar e planejou a morte de Gerlande. Ele aguardou o momento em que a vítima foi dormir e golpeou-o com um machado na cabeça até deixá-lo desacordado. Em seguida, pegou a espingarda e disparou também contra a cabeça da vítima”, detalhou o delegado.





Ocultação de cadáver

Após o assassinato, o suspeito levou o corpo de Gerlande para uma região de mata de difícil acesso e para ocultar o cadáver. Miguel chegou a fazer uma plantação de macaxeira no local onde enterrou o homem.

A polícia disse que os familiares de Gerlande não deram conta do desaparecimento dele, por acharem que ele estava em alguma das regiões rurais onde trabalhava.

