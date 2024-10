Reprodução Os principais rios da região, como o Rio Negro, estão em níveis críticos





A seca severa que atinge a região amazônica em 2024 tem gerado impactos, afetando mais de 767 mil pessoas no estado do Amazonas . Segundo a Defesa Civil , aproximadamente 190 mil famílias enfrentam dificuldades devido à estiagem, que tem prejudicado tanto o cotidiano quanto a economia local.

Os principais rios da região, como o Rio Negro, estão em níveis críticos. Em Manaus, a praia da Ponta Negra foi interditada, e o transporte fluvial foi comprometido pelo surgimento de bancos de areia.

Comunidades ribeirinhas, como a de Getúlio de Castro, relatam dificuldades na navegação e no transporte em canoas, além do aumento nos custos de combustível.

O estaleiro Felipe Lopes também foi fortemente afetado, com uma redução na demanda e a necessidade de demissões. O setor da gastronomia regional também sofre prejuízos, segundo informações do Portal G1.

Em outras cidades do Amazonas, o cenário é igualmente preocupante. Tabatinga vive a pior seca de sua história, com o Rio Solimões marcando -1,99 metros.

As cidades de Coari, Parintins e Itacoatiara registram níveis muito baixos no Rio Amazonas, comprometendo a navegação e o comércio.

Em Itacoatiara, a operação do porto flutuante, fundamental para o transporte de mercadorias, também foi prejudicada.

Para tentar mitigar os efeitos da seca, o governo tem realizado ações de assistência humanitária, incluindo a distribuição de alimentos e purificadores de água.





Também foram enviados medicamentos, cilindros de oxigênio e instaladas usinas de oxigênio para atender a população afetada.

Segundo especialistas, a seca é resultado de uma combinação de fatores climáticos.

O pesquisador Renato Senna, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), explica que o fenômeno El Niño, aliado ao aquecimento do Atlântico Tropical Norte, alterou a circulação atmosférica, dificultando a formação de nuvens e reduzindo as chuvas na região.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.