Na manhã da última quarta-feira (25), duas mulheres foram vítimas de tentativas de assalto em um intervalo de menos de 15 minutos em Belo Horizonte (MG). Os crimes, que ocorreram nos bairros Glória e Conjunto Califórnia I, foram registrados por câmeras de segurança.

O primeiro incidente aconteceu no bairro Glória, às 6h15. Uma mulher de 27 anos foi abordada por dois criminosos que anunciaram o assalto. A vítima se recusou a entregar seus pertences, iniciando um confronto com os assaltantes.

Durante a briga, um transeunte, cuja identidade não foi revelada, interveio e lutou com os criminosos, conseguindo afastá-los com golpes.

Os ladrões tentaram fugir, mas enfrentaram problemas com a moto, que não ligou. Um dos assaltantes, mancando, foi forçado a abandonar o local a pé enquanto o outro empurrava a moto.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher sofreu ferimentos no rosto e no joelho e recebeu atendimento médico.

Quinze minutos depois, a mesma dupla foi filmada tentando assaltar outra mulher no bairro Conjunto Califórnia I. A vítima, ao ser abordada, correu na contramão e gritou por ajuda, assustando os criminosos, que fugiram sem levar nada.

Os casos foram denunciados à Polícia Civil de Minas Gerais, que afirmou que irá investigar a autoria dos crimes e as circunstâncias envolvidas.

Não se pode reagir em assalto, dizem especialistas

Especialistas dizem que reagir a um assalto é uma decisão que envolve grandes riscos. Por isso as autoridades frequentemente aconselham a não reagir diretamente durante um assalto. A prioridade absoluta deve ser a segurança pessoal.

É importante avaliar a situação rapidamente para determinar a melhor forma de agir. Em muitos casos, é mais seguro cooperar com os assaltantes, entregando o que pedem sem oferecer resistência para não sofrer qualquer tipo de violência física, como espancamentos ou ferimentos com armas brancas e/ou de fogo.

Após ser vítima do crime, é essencial se comunicar imediatamente com as autoridades para relatar o ocorrido. A prevenção e a colaboração são fundamentais para lidar com situações de risco como essa.

