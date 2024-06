Reprodução/X Homem procura ninhos de tartarugas e encontra R$ 21 milhões em cocaína

Um homem encontrou US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões) enquanto procurava por ninhos de tartarugas na praia de Amelia Island na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo a autoridade policial do Condado de Nassau, foram encontrados tijolos de 32 quilogramas de cocaína embrulhados em plástico, rotulados com uma foto de uma águia careca.

O tráfico de drogas por vias marítimas é comum na Florida, especialmente no sul. Recentemente, foram descobertos 29 quilos de cocaína na região da praia de Florida Keys.

Evento raro para o norte

No entanto, os pacotes descobertos em Amelia Island chamaram a atenção das autoridades por se tratarem de quantidades acima do comum para o norte do estado.

O xerife do Condado de Nassau, Bill Leeper, também reconheceu que é uma ocorrência "muito rara" para a região.

"Muitos anos atrás, fardos de maconha foram parar na praia, mas algo assim é certamente algo raro", disse o xerife.

Em uma publicação, Leeper disse que "a apreensão significativa demonstra a importância da vigilância da comunidade e da cooperação com as autoridades policiais. Nossa equipe está trabalhando para localizar a origem das drogas e manter a comunidade segura".

Para o xerife, os traficantes provavelmente jogaram as drogas no mar para se livrarem delas enquanto a Guarda Costeira se aproximava. "A corrente marítima arrastou as drogas para a costa", disse.

