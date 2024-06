Reprodução Instagram Filipe Iannie e Raquel Santiago, filha de Valdemiro

A Justiça de São Paulo está investigando um caso complexde golpe envolvendo o líder religioso Valdemiro Santiago e seu ex-genro, o empresário Filipe Iannie. Segundo a investigação policial, Iannie é acusado de tentar aplicar um golpe milionário contra Santiago, envolvendo falsificação de documentos e associação criminosa. A informação é do portal "UOL".

O caso remonta a novembro de 2023, quando Iannie se tornou réu sob acusação de tentar obter ilegalmente R$ 15 milhões de Valdemiro Santiago. O empresário teria agido em represália ao término de seu casamento com Raquel Santiago, filha do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Segundo informações do processo, obtidas pela reportagem em segredo de Justiça, Iannie teria falsificado um documento de confissão de dívida, assinado por Valdemiro, para garantir uma suposta dívida de R$ 15 milhões. Esse documento foi usado como base para a apreensão de uma aeronave pertencente à empresa de Valdemiro, a Intertevê, sob alegações de uma dívida inexistente com o Nacional Bank.

Valdemiro Santiago procurou o 1º Distrito Policial de São Paulo, na Sé, na tarde de 11 de março de 2023, para registrar um boletim de ocorrência contra Iannie, que também foi procurador do apóstolo.



A investigação da polícia revelou que o esquema criminoso foi planejado e executado por meio de mensagens de texto, principalmente pelo aplicativo WhatsApp. O diálogo entre Iannie e seu advogado, Felício Rosa Valarelli Júnior, foi crucial para os investigadores, mostrando detalhes da falsificação e do plano para se apropriar da aeronave.

A aeronave foi colocada como garantia de pagamento, no entanto, segundo a investigação, a dívida nunca existiu.

O fundador da Mundial diz "que nunca soube desse negócio, não autorizou, tampouco soube qual a destinação dada ao dinheiro", e que "nunca assinou procuração concedendo esses poderes a Filipe, sendo que a única que lhe deu foi específica para questões internas da empresa perante os funcionários".



Valdemiro acusa Iannie de ter agido de "forma sorrateira devido ao divórcio ocorrido com sua filha, Raquel". Além dele, a outra filha, Juliana, concorda com Valdomiro.



Juliana disse em depoimento à polícia que "tudo isso está sendo feito por seu cunhado de forma ilícita e vingativa, haja vista o divórcio de Filipe com sua irmã, Raquel".



Em seu depoimento à polícia, Iannie inicialmente confessou seu envolvimento no esquema, justificando suas ações como uma forma de buscar justiça após sua separação de Raquel Santiago. No entanto, posteriormente, ele voltou atrás em suas declarações, alegando ter sido coagido por Valdemiro a confessar o crime.

O Ministério Público de São Paulo já ofereceu denúncia contra quatro envolvidos, incluindo Iannie, Valarelli, Ligia de Mesquita Polido (presidente do Nacional Bank) e Edner Carlos Bastos (advogado do banco). Todos são acusados de associação criminosa, uso de documento falso e falsificação de documento particular.

"Vimos aqui que o advogado Felício Rosa Valarelli Junior, em conluio com Filipe Pires Iannie, através do Nacional Bank, impetraram uma ação mediante fraude de documentos, conforme diálogos indicados no aplicativo WhatsApp", concluem os policiais.



Ao final, sete pessoas foram indiciadas. A Justiça aceitou as denúncias contra quatro, que agora são réus: Iannie, Valarelli, Ligia de Mesquita Polido (presidente do Nacional Bank e sogra de Valarelli) e Edner Carlos Bastos (advogado, vice-presidente do Nacional Bank e responsável pelo pedido de busca e apreensão do avião pela Justiça).



Iannie procurou a polícia no dia 28 de junho de 2023 e confessou ter participado do esquema. Ele disse em depoimento que agiu por querer "justiça com as próprias mãos".



"Após cerca de sete anos casado com Raquel, o declarante tomou conhecimento de um adultério, fazendo-o perder o chão", consta no depoimento, tomado por um policial.