Reprodução Bandidos dentro de garagem de prédio

Dois bandidos em uma moto assaltaram um casal que desembarcava de uma BMW, na garagem do prédio onde moram na Tijuca, na Zona Norte do Rio, no dia 14 de junho.

As imagens da câmara de segurança do edifício mostram os criminosos entrando na garagem e levando o carro.

Os bandidos estão armados e rendem o casal, que entrega tudo aos homens. Em seguida, um dos assaltantes entra na BMW e dá ré, enquanto o outro foge na moto.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). Segundo o g1, o delegado Gabriel Ferrando, responsável pela distrital, os criminosos estão foragidos e os investigadores tentam identificá-los.

Roubo de veículos

Segundo informações do Instituto de Segurança Pública (ISP), em abril deste ano foram reportados 67 casos de roubo de veículos na Tijuca, enquanto no mesmo período do ano anterior houve 55 ocorrências.

Entre janeiro a abril deste ano, o ISP registrou 332 casos de roubo de carros na Tijuca, em comparação com 205 casos nos quatro primeiros meses do ano passado. Isso representa um aumento de 127 casos, o equivalente a um crescimento de 62%.

