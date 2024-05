Reprodução: TV Globo Carro sem motorista desce barranco, atropela mulher e bate em poste

Uma mulher de 25 anos foi atropelada por um carro sem motorista, na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, na quarta-feira (1º). Após atingir a pedestre, o veículo bateu em um poste.

O veículo estava estacionado em uma rua próxima à avenida e supostamente sem o freio de mão puxado, segundo a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo era um VW Fox. O motorista disse que saiu de casa e não encontrou onde tinha estacionado o carro, que estava na rua Rio Novo. Ao notar uma confusão na rua, ele percebeu que o automóvel dele havia descido pelo barranco, atropelado uma mulher e, em seguida, batido em um poste. A versão foi reconhecida por uma testemunha, segundo o jornal O Tempo.

A vítima teve uma suspeita de fratura na costela e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas se recusou a ser levada a uma unidade hospitalar, segundo os militares.

