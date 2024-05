Reprodução / TV Band Fernando Sastre, motorista do Porsche, se entregou para a polícia





Nesta segunda-feira (6), Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche envolvido em um acidente de trânsito que resultou na morte de um homem e ferimentos em outra pessoa, se entregou às autoridades. Ele compareceu à 5ª Seccional, localizada no Tatuapé, em São Paulo, região onde ocorreu o episódio.

A decisão de prisão de Fernando foi decretada na última sexta-feira (3) pela Justiça. No sábado (4), seu nome foi incluído na lista de foragidos da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, após ter sido procurado pelas autoridades sem sucesso.

O motorista precisou realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e permanecerá na carceragem do 31º Distrito Policial, na Vila Carrão, durante a noite.

Habeas corpus

A defesa de Fernando entrou com um pedido de habeas corpus no domingo (5), e a decisão sobre sua liberdade será tomada pelo Superior Tribunal de Justiça nesta terça (7).

A prisão foi solicitada pelo Ministério Público, que acusa o empresário de homicídio por dolo eventual, por assumir o risco de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, e lesão corporal gravíssima, ao ferir o amigo Marcus Vinicius Machado Rocha, passageiro do Porsche.

Segundo informações da perícia da Polícia Técnico-Científica, Fernando dirigia a 114,8 km/h, enquanto o limite máximo permitido na via era de 50 km/h, no momento da colisão com o Renault Sandero de Ornaldo. O incidente ocorreu no dia 31 de março, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

Testemunhas relataram que Fernando consumiu bebida alcoólica por cinco horas consecutivas antes de assumir a direção do Porsche.

Amigos tentaram impedi-lo de dirigir, mas não tiveram sucesso. Além disso, ele é acusado de mentir para a polícia ao afirmar que não havia ingerido álcool.

Outras irregularidades apontadas pelo Ministério Público incluem influenciar a namorada a depor a seu favor, descumprindo medidas cautelares, e seu histórico de envolvimento em outros acidentes, multas por excesso de velocidade e participação em rachas.

A investigação também abrange a conduta dos policiais que atenderam à ocorrência, já que as câmeras de segurança mostram Fernando embriagado. A Corregedoria da Polícia Militar está apurando a conduta dos agentes envolvidos no caso.

