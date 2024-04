Governo de SP / Divulgação Parte das armas furtadas do Arsenal de Guerra de Barueri

Dois suspeitos de negociarem as 21 armas furtadas do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri (SP) em setembro de 2023 foram presos em Santana do Parnaíba, região metropolitana e São Paulo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do RJ, na madrugada de quinta-feira (11).

Jesser Marques Fidelix, o Jessé, e Márcio André Geber Boaventura Júnior foram presos em um condomínio de luxo pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Segundo as investigações, a dupla ofereceu o armamento para o Comando Vermelho (CV) e uma denúncia anônima levou os agentes a localizar os dois.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), ambos estariam ligados à negociação ilegal de armas.

A polícia civil chegou até os dois negociadores após ter acesso a vídeos que disponíveis em redes sociais e que indicariam que os dois estariam negociando o armamento , principalmente de uso restrito, para abastecer a disputa entre traficantes e milicianos na zona oeste da capital fluminense.





Outras prisões

Nesta sexta-feira (12), agentes da DRE saíram para cumprir 9 mandados de busca e apreensão no RJ e em SP, em complemento às prisões da noite anterior. Segundo o delegado, os alvos são “pessoas interpostas que gravitam em torno de Jessé e Márcio”.

